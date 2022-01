Covid a Salerno, lieve calo di contagi nel weekend: i dati del Ruggi e dei laboratori

Si registra un lieve calo di contagi (ma anche un calo di tamponi) a Salerno, nel weekend. In città è sempre guardia alta per difendersi dal Covid ma nelle ultime ore è stata evidenziata una diminuzione dei casi. Dopo i 92 positivi di sabato (39 maschi e 53 femmine, contagiati anche una donna di 96 anni e una bambina di 1 anno, 408 tamponi effettuati in totale nei territori afferenti l'Asl di Salerno), ecco gli ultimi dati domenicali.



La distribuzione per sesso ed età

Sono 70 i nuovi positivi, 25 maschi e 45 femmine. Il contagiato più giovane è un neonato, una femminuccia con meno di un anno di vita, il più anziano è una donna di 99 anni. L'età media è di 43 anni. In totale, nei territori afferenti l'Asl di Salerno, sono stati analizzati 184 tamponi, 45 dei quali appartengono al distretto 66, di Salerno-Pellezzano. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.