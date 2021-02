Covid-19: nuovi contagi in Nefrologia al Ruggi e un altro caso a Sanza, l'appello delle mamme della scuola Mazzetti

Nuovi contagi nel nostro territorio: per iniziare, è stato riscontrato un altro caso positivo a Sanza. Si tratta di un giovane rientrato dalla Svizzera: attualmente, i contagi nel comune sono 13. Nuove positività anche nel reparto di Nefrologia, al Ruggi di Salerno: tra i contagiati anche un altro paziente. Sale, dunque, la tensione tra gli ospiti del reparto e il personale sanitario visto il prepotente dilagare del virus.

L'appello

Intanto, i genitori della scuola Mazzetti di Salerno chiedono a gran voce l'attivazione della dad, dopo i casi di positività riscontrati e le tre classi attualmente in isolamento: "La struttura scolastica non è ampia e avere la metà delle classi isolate è indice che, probabilmente, sia il caso di sospendere la didattica in presenza per tutti, onde evitare nuovi probabili contagi", ci ha detto una mamma a nome delle altre degli alunni del plesso. L'auspicio dei genitori degli studenti della Mazzetti, dunque, è che la didattica torni a distanza per tutti, in ottica precauzionale e prudenziale.