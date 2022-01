Covid-19: guarita la sindaca di San Cipriano, nuovi contagi in altri 8 comuni

E' guarita dal Covid, la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano: "Finalmente il tampone mi ha dato esito negativo al covid. - ha fatto sapere la prima cittadina -Ritorno a lavorare a pieno ritmo. Ringrazio chi mi è stato accanto in questo momento. E mi piace ricordare a tutti quelli che stanno attraversando un brutto periodo che si deve essere non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai".

Gli altri contagi

Intanto, sono ben 310 i nuovi casi a Sarno, altri 49 i nuovi a Campagna ed altri 76 ad Eboli. Ancora, 36 i nuovi casi a Castel San Giorgio e altri 9 sono i nuovi risultati a Pellezzano. Infine, altri 15 contagi a Tramonti, altri 42 a San Marzano ed altri 5 a Scala. Si raccomanda prudenza.