Covid-19: tre nuovi contagi a Sanza, positivo anche il comandante dei carabinieri

Aumentano, seppur lievemente, i contagi a Sanza. Nelle ultime ore sono stati registrati altri tre casi positivi al Covid-19: si tratta di tre persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Sono tutti in buone condizioni di salute. Inoltre, l’Asl ha comunicato la positività anche del comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il quale è attualmente in isolamento nel suo comune di domicilio. Per precauzione, alcuni militari dell’Arma sono stati posti in quarantena.

Il virus nelle scuole

Tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina per gli alunni del plesso scolastico centrale di Via Croce (asilo, elementari e medie) a Sassano. In totale sono stati sottoposti a tamponi 205 scolari. Altri 129 alunni, pur avendo la possibilità di usufruire dello screening, hanno scelto di non effettuare il tampone. La partecipazione allo screening, promosso dall’amministrazione comunale, era stata programmata, infatti, su base volontaria. La campagna di screening terminerà oggi.