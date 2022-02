Covid killer: muore un anziano di Vallo della Lucania, altri contagi in 3 comuni

Un'altra vittima del Covid: non ce l'ha fatta un anziano di Vallo della Lucania ricoverato in ospedale ad Agropoli. La vittima era ospite di una RSA, in cui era risultato contagiato: per l'aggravarsi delle sue condizioni è stato trasferito al nosocomio, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Gli altri contagi

Intanto, a Campagna, altri 44 i contagi registrati ed altri 2 casi sono risultati a Scala. Infine, complessivamente sono attualmente 1947 gli affetti da Covid a Cava.