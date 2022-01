Contagi in crescita ad Eboli, intanto Bellizzi annuncia screening gratuito per gli studenti

In crescita, il numero di casi di Covid ad Eboli: sono 793 in tutto i contagiati. "A tutela della salute e di una regolare continuità delle attività economiche, sociali e scolastiche, ai cittadini si raccomanda di aderire con fiducia alla campagna vaccinale in corso, rivolgendosi alle strutture sanitarie attive sul territorio", ha scritto il Comune.

Lo screening

Intanto, a Bellizzi, il sindaco Mimmo Volpe fa sapere che l'amministrazione sta programmando con la direzione della Farmacia Comunale e FederFarma Campania la possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidi gratuti per tutti gli studenti che rientreranno a scuola. "Uno screening sicurezza al servizio dei nostri studenti delle medie e delle scuole superiori. Per ottenerlo nei prossimi giorni basta motivarlo e farlo prescrivere al vostro medico di famiglia e al pediatra di libera scelta", ha detto il primo cittadino.