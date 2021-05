Covid a Bracigliano: sospese le lezioni in una scuola primaria

Sospese ad horas le attività didattiche della scuola primaria “Filzi” dopo che è emersa la positività di tre alunni: lo ha disposto il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno che ha emesso, oggi, un'apposita ordinanza sindacale. Le lezioni rimarranno sospese almeno fino al prossimo 13 maggio, giornata in cui verrà eseguito un aggiornamento sulla situazione dei contagi.

“Un provvedimento necessario per tutelare la salute dei giovani scolari e di tutto il personale didattico del plesso scolastico in questione. I casi di positività riscontrati ci suggeriscono, ancora una volta, che l’emergenza sanitaria non è affatto terminata e che bisogna continuare a tenere alta la guardia”.