Contagi Covid a scuola: altra positività a Fisciano, classe in quarantena

Ancora contagi nelle scuole salernitane: dopo la doppia positività rilevata a Baronissi, all'Istituto Margherita Hack, è stato individuato un nuovo contagio al "Nicodemi" di Fisciano. Lo annuncia il sindaco Vincenzo Sessa.

I dettagli

"Il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell'Istituto - scrive il primo cittadino - provvederanno alla sanificazione dei locali e alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunna positiva. Al termine della quarantena sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente Usca. A partire da mercoledì 3 novembre sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza".