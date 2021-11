Nuovi contagi nel salernitano: alunno positivo a Lancusi, altri casi a Vietri

Altri contagi nelle scuole del salernitano e non solo. In particolare, a Fisciano, è risultato positivo al Covid un alunno della 3° A della scuola primaria dell'istituto comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi. "Sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell’Istituto, si provvederà alla sanificazione dei locali. - ha fatto sapere il sindaco, Vincenzo Sessa - È stata, inoltre, disposta la sorveglianza con testing di tutti gli alunni frequentanti la classe suddetta, nonchè del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunno positivo. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente Usca". A Vietri, oggi, altri 2 contagi e 12 guarigioni.

L'avviso

Intanto, il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano mette in guardia i cittadini su una fake news su presunti focolai che sta circolando nel comune: "Il messaggio è assolutamente falso. - ha detto - Ci tenevo a precisarlo anche a tutela delle persone e delle attività citate. Vorrei anche rassicurare le famiglie: stiamo monitorando l’andamento dei contagi in città, in raccordo con l’Asl e con i dirigenti scolastici per ciò che attiene la situazione nei plessi. Proseguono, nel frattempo, in biblioteca le inoculazioni del vaccino. L’invito è sempre lo stesso: adottare le forme di protezione che purtoppo ben conosciamo, ovvero mascherina, distanziamento ed igienizzazione delle mani", ha concluso il primo cittadino.