"Alunno positivo ma niente quarantena per i compagni": il caso in una scuola di Salerno

E' emerso un contagio in una quarta elementare della scuola Matteo Luciani, dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II. Nonostante la positività dell'alunno, tuttavia, per i compagni di classe non è stata disposta la quarantena: innumerevoli i dubbi e le perplessità dei genitori dei bambini in merito al mancato provvedimento da parte degli enti preposti.

La segnalazione

Intanto, alcuni lettori ci segnalano che presso la scuola di Parco Arbostella ci sarebbero 2 Ata, 3 docenti e un alunno contagiati. La situazione Covid tra i banchi, insomma, continua a preoccupare.