Covid a scuola: nuove positività a Salerno e Pellezzano

Nuovi casi di positività tra i banchi: presso la scuola Torrione Alto di Salerno, una docente è risultata contagiata ed altre insegnanti sono in quarantena.

Il caso a Pellezzano

Intanto, un alunno della V della Primaria del plesso di Capezzano via Quercia, a Pellezzano è risultato positivo: in via precauzionale, è stata disposta la sospensione delle attività in presenza per tutti gli studenti della classe dal 9 al 22 maggio, compreso, per un totale di 14 giorni. Al via, i tracciamenti per l’Asl, per confermare la quarantena fiduciaria. Nel periodo di sospensione delle attività in presenza, la classe usufruirà della didattica a distanza (dad). Al fine di interrompere la catena di trasmissione del contagio, è stata richiesta la sanificazione dei locali interessali.