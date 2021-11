Allarme Covid tra gli alunni, a Silla di Sassano: scuole chiuse, mensa sospesa

Chiuse le scuole dell'infanzia e la scuola primaria nella frazione Silla di Sassano, dove è stato registrato un aumento di casi di Covid tra gli alunni. Il sindaco Domenico Rubino, con un'ordinanza, ha sospeso anche il servizio mensa per tutte le scuole di ogni ordine e grado . Nel centro agricolo-commerciale del Vallo di Diano attualmente sono oltre venti i casi di positività.

Domani l'amministrazione comunale, con propri fondi, ha disposto l'effettuazione di tamponi molecolari per gli alunni delle classi prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione Silla. Ad effettuarli, sarà un laboratorio privato di analisi. La decisione scaturisce dal fatto che gli alunni delle classi seconda e quarta elementare, dopo i casi di positività di diversi scolari, sono stati sottoposti a tamponi molecolari da parte dell’Asl.

"Ci è sembrato quanto mai opportuno far effettuare a tutti gli alunni i tamponi per cercare di tenere sotto controllo la situazione e comunque non mi stancherò mai di ribadire sia l'importanza del rispetto delle regole dell'uso delle mascherine, sia che soltanto con i vaccini possiamo difenderci dal Covid".