Covid a Salerno, nuovi contagi: alcune classi del liceo Tasso in dad

Il virus non arretra ed i dirigenti scolastici adottano accorgimenti utili a garantire il contrasto alla diffusione del contagio. Il liceo Tasso di Salerno ha nuove classi in dad. Nei giorni scorsi, nel liceo di piazza San Francesco, erano stati già adottati alcuni provvedimenti: due classi avevano proseguito a distanza, numerosi studenti in quarantena.

In provincia

Analoghi provvedimenti sono stati adottati in alcuni plessi a Campagna, Vietri, Maiori. A San Gregorio Magno, ordinanza sindacale di chiusura delle scuole.