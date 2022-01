Covid-19: nuovi contagi in quattro comuni, tamponi gratis per le scuole a Siano

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni del salernitano. Altri 44 sono stati rilevati a Campagna, 19 a Sant'Egidio del Monte Albino, 15 a Serre, 9 a San Gregorio Magno.

Tamponi gratis per le scuole

Intanto, il sindaco di Siano Giorgio Marchese fa sapere che la farmacia Aliberti di Fisciano ha accettato di effettuare gratuitamente ai bambini delle scuole locali i tamponi per la valutazione di autosorveglianza e termine quarantena. Sarà cura del COC e dell’istituto comprensivo gestire le modalità di esecuzione dei suddetti tamponi avvisando i genitori degli alunni interessati. “E’ doveroso da parte mia ringraziare la Dottoressa Antonella Aliberti e suo marito Alessandro Soglia per la disponibilità e per il senso di attaccamento alla nostra comunità” dichiara Marchese. Per qualsiasi informazione il recapito di riferimento del COC è 0815182521