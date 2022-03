Covid-19: contagiato anche il sindaco di Scala, rialzo dei casi a Bellizzi

Anche il sindaco di Scala, Luigi Mansi, è stato contagiato dal Covid. "Stamattina mi sono sottoposto al test antigenico che ha rilevato la mia positività al Covid-19 - fa sapere sui social il primo cittadino - Come ben sapete, da diversi giorni sono a casa in quarantena fiduciaria, in quanto, inizialmente mia figlia e a seguire mia moglie e mio figlio sono risultati positivi. Stiamo tutti bene e si continua a lavorare anche da casa", ha rassicurato il primo cittadino.

L'allarme a Bellizzi

"Purtroppo abbiamo ancora una impennata di contagi positivi in città. Siamo oltre i 212 casi di nostri concittadini che hanno contratto il virus questa settimana. Molti sono ragazzi dai 10 ai 14 anni. Ad oggi non ci sono casi gravi". Lo ha detto il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che esprime preoccupazione per il rialzo dei casi. "Tutti stanno rispettando la quarantena fiduciaria. Facciamo i nostri auguri di una immediata guarigione. È superfluo ricordare a tutti di continuare a tenere alta la guardia di sicurezza. Igienizzare spesso le mani, rispettare un minimo di distanza nei luoghi affollati e indossare la mascherina", ha concluso il sindaco.