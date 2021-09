Covid-19 a Salerno: 3 nuovi contagi, i dati del Ruggi e dei privati

Ci sono 3 nuovi contagiati Covid, a Salerno. I tamponi, che hanno rilevato la positività di un maschio e di due femmine, sono stati analizzati nei laboratori di strutture accreditate. Nessun tampone positivo è stato refertato al Ruggi.

I dettagli

Il contagiato più giovane è una donna di 39 anni. Il contagiato più anziano è di sesso femminile, 77 anni. Prosegue il monitoraggio dell'Asl di Salerno, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione. In totale, sono stati analizzati 456 tamponi che fanno riferimento al bacino d'utenza dell'Asl di Salerno. Sono 91 a Salerno e 21 a Pellezzano per I totale di 112 per il Distretto 66 (Salerno-Pellezzano).