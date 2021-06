Covid a Salerno: non ci sono nuovi positivi, il numero dei tamponi analizzati dal Ruggi

I cinque contagiati che erano stati rilevati dal laboratorio di analisi sono in realtà "prolungamenti di positività", quindi non sono considerati nuovi positivi. In totale, presso l'azienda ospedaliera sono stati analizzati 508 tamponi provenienti da varie Usca. Sono 106 quelli che si riferiscono a Salerno