Caso di Covid-19 in canonica, in isolamento i contatti della salernitana positiva

E' risultata positiva, una collaboratrice della canonica della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, a Salerno. Tale caso, dunque, ha fatto scattare l'iter di isolamento per i contatti della donna contagiata, compreso il parroco don Natale Scarpitta che, dunque, come previsto dal protocollo, è in quarantena precauzionale insieme agli altri collaboratori.

Le messe continuano

La chiesa, tuttavia, resterà aperta in quanto, le messe saranno regolarmente celebrate, seguendo le norme dei protocolli vigenti, da altri sacerdoti non appartanenti alla catena dei contatti della donna positiva.