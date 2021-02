Finisce al Ruggi per un'ischemia, stroncato dal Covid: i familiari si affidano a un legale

E' stato ricoverato d’urgenza all’ospedale e, dopo essere salvato, durante la degenza ha contratto il Covid. Purtroppo non ce l'ha fatta. Vogliono vederci chiaro, i familiari di Mario Saraceno, 80enne di Mercato San Severino deceduto il 27 dicembre 2020 per coronavirus all’ospedale Da Procida di Salerno. La vittima non ha avuto scelta sul ricovero: il 27 novembre è stato colpito da un’ischemia cerebrale e lo trasportano in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno (il San Leonardo), dove, nella stessa serata, viene subito operato per rimuovere un trombo all’arteria cerebrale. L’intervento riuscii perfettamente, le speranze che l’ottantenne - avrebbe compiuto gli ottant’anni di lì a qualche giorno, il 18 dicembre - si riprendesse erano buone. Il paziente, peraltro, pur rimanendo ovviamente un soggetto a rischio per la sua seria patologia, al momento non aveva problemi di Covid né respiratori: la Stroke Unit di Neurologia, dove viene trasferito dopo l’operazione ed è costantemente monitorato. Il 28 novembre e il 4 dicembre i tamponi risultano entrambi negativi. Nei giorni successivi, però, i sanitari cominciano ad assumere decisioni sulla gestione del malato su cui i familiari, costretti per la pandemia ad assumere le informazioni per lo più solo per telefono, esprimono non poche riserve: la prima, probabilmente fatale, è il suo trasferimento, nonostante il quadro clinico delicato, nel reparto di Neurologia, salvo doverlo riportare poco dopo nella Stroke Unit per il riaggravarsi delle sue condizioni di salute. La seconda è la sua partenza, questa volta forzata ma senza neppure avvisare i familiari, per il Da Procida, e soprattutto le ragioni che la impongono: il Covid.

Il mattino del 19 dicembre i dottori prospettano ai congiunti la possibilità di ricoverare il loro caro in una struttura di lungo degenza, ma lunedì 20 dicembre, durante una telefonata con il reparto di Neurologia del San Leonardo, vengono a sapere che l’anziano è stato appunto trasferito al Da Procida in quanto risultato positivo al tampone effettuato domenica pomeriggio. La figlia, il 26 dicembre, ha scritto anche una mail di formale protesta a Vincenzo D’Amato, direttore generale dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi, ripercorrendo il calvario del genitore ed esprimendo perplessità sulle misure di sicurezza adottate nel reparto di Neurologia: il personale infermieristico per ben tre volte le avrebbe consegnato, assieme alla biancheria del padre, indumenti sporchi di sangue appartenenti ad altri degenti. Ma, soprattutto, nei Saraceno è tanta la preoccupazione e il timore che l’ottantenne, già fortemente provato e debilitato dall’ischemia e dall’intervento chirurgico, non riesca a superare anche il coronavirus, ed è purtroppo ciò accade: il fisico dell’uomo il 27 dicembre cede e si arrende.

La nota del legale