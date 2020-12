Salerno al setaccio: rimodulato il piano dal Prefetto, più verifiche nelle strutture per anziani e nelle aziende

Prosegue l'attività di monitoraggio e controllo coordinata dalla Prefettura di Salerno per assicurare il rispetto delle prescrizioni introdotte per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid. Sin dalle prime fasi della gestione emergenziale, il prefetto Francesco Russo con una specifica direttiva, ha avviato i controlli coinvolgendo l'Asl per i settori prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, oltre che forze di polizia e vigili del fuoco, per le verifiche presso strutture residenziali per anziani, cantieri edili e aziende varie.

L'appello

Alla luce di quanto emerso nell'ultimo periodo, sono stati rimodulati i dispositivi con il supporto delle forze di polizia: disposti più controlli in strutture sanitarie, mentre la prevenzione e la vigilanza sono state confermate presso aziende del territorio. "Dobbiamo cogliere da questa situazione di difficoltà, tutto ciò che può costituire un'opportunità per migliorarci per il futuro", ha concluso il Prefetto Russo.