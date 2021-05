Controlli anti-Covid nella movida: chiuse 3 attività, multati 32 cittadini senza mascherina

Intensificati i controlli nel fine settimana in provincia di Salerno, con l’impegno di tutte le forze dell’ordine, nei servizi di ordine pubblico, per garantire la sicurezza della “movida” e per vigilare con attenzione sugli spazi aperti al pubblico e nelle zone di maggiore aggregazione

Intensificati i controlli nel fine settimana in provincia di Salerno, con l’impegno di tutte le forze dell’ordine, nei servizi di ordine pubblico, per garantire la sicurezza della “movida” e per vigilare con attenzione sugli spazi aperti al pubblico e nelle zone di maggiore aggregazione, per prevenire la diffusione del contagio e garantire la serena fruizione dei luoghi dei centri urbani.I servizi di vigilanza sono stati svolti nei luoghi di maggior aggregazione della provincia, attraverso l’ordinanza del Questore, d’ intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale.

La task force in azione

Complessivamente sono state controllate 7129 persone, 4563 veicoli, 1020 esercizi pubblici; multate 32 persone per mancato uso della mascherina, una persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus, 5 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid; chiuse 3 attività. Tra le sanzioni elevate, ben 32 hanno riguardato le persone che non rispettavano l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherina).

I controlli a Salerno città

Sul capoluogo, è stata svolta una particolare vigilanza sul Lungomare Trieste, in particolare nell’arenile di Santa Teresa, nonché nel Quartiere Zevi, Piazza Gloriosi, e sono stati svolti controlli sulle arterie cittadine.I servizi di ordine pubblico, volti alla tutela della sicurezza della “movida” e della giornata domenicale, continueranno anche oggi con particolare intensificazione anche in serata.