Blitz nella movida salernitana: controllati 1000 locali, monitorati anche i distributori automatici

Nel corso della settimana e soprattutto nel weekend, appena trascorso, sono stati intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine per garantire la cosiddetta “Movida Sicura” a Salerno e in provincia. I controlli sono volti ad evitare assembramenti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Inoltre l’attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e dei distributori automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

Il report

Complessivamente sono state controllate 7086 persone, 4309 veicoli, 1000 esercizi pubblici. “La fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, ha consentito – fanno sapere dalla Questura - di dare piena attuazione all’ordinanza disposta dal Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza”.