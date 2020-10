Sensibilizzazione e controlli anti-Covid: senza sosta il lavoro della Protezione Civile di Salerno

Salgono i contagi da Covid-19 in Campania e, conseguentemente, crescono le preoccupazioni per i comportamenti scorretti diffusi tra giovani e meno giovani: senza sosta, dunque, il lavoro per il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno.

Le attività

In particolare, il Servizio Protezione Civile e personale volontario stanno portando avanti attività di informazione alla cittadinanza sulle modalità comportamentali anti-Covid-19. La Protezione Civile Comunale guidata dal capitano Mario Sposito ha anche accompagnato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in una ricognizione davanti ad alcuni istituti scolastici della zona orientale della città, per la sensibilizzazione sull'uso delle mascherine.

Proseguono, intanto, pure le attività di informazione alla cittadinanza tramite la diffusione sonora. L'auspicio è che si registri presto una presa di coscienza comune, scongiurando nuovi picchi di contagio causati da comportamenti imprudenti e scorretti.