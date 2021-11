Covid-19 a Controne, rinviata la "Sagra del Fagiolo": l'annuncio del Comune

“Con grande dispiacere – si legge in una nota – chiamati al rispetto di tutte le disposizioni vigenti, alla tutela dell’incolumità di tutti i partecipanti, visitatori e non e dell’intera comunità contronese, comunichiamo definitivamente l’impossibilità di organizzare, in maniera adeguata ed in linea con gli standard tradizionalmente offerta dalla manifestazione, la 38° Sagra del Fagiolo di Controne”