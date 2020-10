"Scarichiamo tutti l'app Immuni e osserviamo le norme anti-contagio": l'appello del sindaco di Salerno

Sale, il numero dei contagi nel nostro territorio provinciale. Così, il sindaco Vincenzo Napoli rivolge un appello a tutti affinché provvedano ad installare l'applicazione IMMUNI.



"Siamo in una fase molto delicata per la prevenzione ed il contrasto della pandemia. Dobbiamo fare uno sforzo personale e collettivo per sconfiggere il Covid-19. L'app IMMUNI è uno strumento tecnologico che può dare un contributo decisivo, ma è necessario che questa applicazione sia installata dalla stragrande maggioranza della popolazione sul proprio smartphone.

E' una procedura rapida, gratuita, sicura sotto tutti i profili a cominciare da quello della tutela dei dati sensibili. Installiamo tutti IMMUNI, usiamo le mascherine, rispettiamo le distanze fisiche ed evitiamo assembramenti, curiamo l'igiene personale e dei luoghi.

Confido che i cittadini di Salerno continueranno ad esser esemplari per senso di responsabilità e comportamenti"