Contagi al di sotto della media regionale a Salerno, il sindaco fa appello per i vaccini e le mascherine

"Vacciniamoci tutti e indossiamo la mascherina"

E' questo l'appello del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, questa mattina, in occasione della conferenza stampa di un'iniziativa culturale a Palazzo di Città, ha risposto anche alle domande della stampa. La situazione Covid, secondo quanto riferito dal primo cittadino, non desta ancora particolare allarme a Salerno, in quanto l'indice dei contagi è pari a 1.6, attestandosi, dunque, al di sotto della media regionale che si aggira attorno al 2.

Le Luci

In merito alle Luci d'Artista che saranno inaugurate il 26 novembre, Napoli ha confermato che nella gara messa in atto per la sicurezza della kermesse, ci sono state delle difficoltà "ma abbiamo recuperato il treno perduto e abbiamo trovato chi redigerà il piano sicurezza", assicura il sindaco. In quest giorni, dunque, appena pronto, il piano sarà discusso in Prefettura.