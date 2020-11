Covid-19: altri 23 casi a Cava e 9 a Fisciano, ma i giovani continuano a trasgredire

Allarmanti, i dati relativi all'aumento dei contagi nel nostro territorio. Si registrano, intanto, altri 23 positivi a Cava dove complessivamente sono 184 i contagiati, di cui 8 guariti e 3 deceduti. "È vero che il numero di tamponi che facciamo è cresciuto notevolmente, che abbiamo molti asintomatici e che, fortunatamente, abbiamo 8 guariti, ma 23 positivi ci dicono che il virus circola notevolmente con il carico conseguente sulle strutture sanitarie ormai ai limiti. - ha osservato il sindaco Vincenzo Servalli - È, altresì evidente, che la nostra stanchezza, i tanti problemi, sociali ed economici, i messaggi contraddittori del dibattito pubblico, ci hanno un po’deconcrentati ma è arrivato il momento di interventi più decisi. Vediamo nelle prossime ore quali determinazioni saranno assunte dal Governo. Raccomando a tutti la massima attenzione e prudenza".

Fisciano

E poi a Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa ha reso noti altri 9 contagi e 3 guarigioni. In particolare, si tratta della signora Anna Maria Sica residente alla frazione Carpineto, già in isolamento da giorni per contatti avuti con una persona risultata positiva, della signora Raffaella Abate, residente alla frazione Penta, a casa da giorni per sintomi sospetti e, ancora, della signora Paola Vitale residente alla frazione Penta e di due concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Soccorso, nonchè di un uomo appartenente ad un nucleo familiare di un caso positivo riscontato già nei giorni scorsi e residente alla frazione Gaiano, di un altro residente a Fisciano capoluogo, uno residente alla frazione Lancusi e una concittadina residente alla frazione Penta. "Tutti sono in isolamento presso il proprio domicilio, congiuntamente alle loro famiglie, in quanto non presentano particolari problemi di salute. - ha fatto sapere il primo cittadino - Registriamo, inoltre, con grande gioia la guarigione di un concittadino risultato positivo lo scorso 19 ottobre. Ringrazio chi ha acconsentito alla divulgazione delle proprie generalità".

Gli assembramenti

Intanto, nella stessa città metelliana come anche al centro di Salerno, mascherine a parte (e non in tutti i casi ndr), sembra che, inspiegabilmente, l'emergenza non sia stata ancora percepita. Lo mostrano gli assembramenti e la folla di pedoni, in particolare, sul Corso e a Santa Teresa. Purtroppo, atteggiamenti imprudenti, quali assenza di distanze e dispositivi di sicurezza, continuano ad agevolare la diffusione del contagio che, anche nel nostro territorio, ha raggiunto numeri davvero significativi. L'auspicio è che le forze dell'ordine in maniera costante richiamino i trasgressori delle norme anti-Covid-19 e, in generale, del buon senso, vista la pandemia che sta mettendo in ginocchio la salute di innumerevoli cittadini.

Foto di Antonio Capuano