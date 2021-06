Covid-19: nuovi casi in 4 comuni, positivo anche un bimbo

"Un abbraccio forte al piccolo e alla famiglia in questo momento difficile", ha detto il primo cittadino Vincenzo Sessa

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano: è risultato positivo un bimbo non in età scolare, residente a Fisciano capoluogo e familiare di un caso positivo già riscontrato precedentemente. "Un abbraccio forte al piccolo e alla famiglia in questo momento difficile", ha detto il primo cittadino Vincenzo Sessa.

Gli altri contagi

Intanto, un altro caso è stato registrato a Olevano, 5 ad Angri ed un nuovo contagio è risultato anche a Pontecagnano.