Covid-19: 4 positivi nella casa di riposo a Baronissi, altri contagi a Castel San Giorgio e Vallo di Diano

Sale il numero dei contagi in provincia di Salerno: a Baronissi, nuovo cittadino positivo al Covid, asintomatico e in isolamento domiciliare. Intanto una signora, risultata contagiata agli inizi del mese di ottobre, è guarita. Ma l'ultima comunicazione dell'Asl riguarda la Casa di Riposo "San Francesco da Paola" a Saragnano: "L'Asl riferisce di aver processato alcuni tamponi e di aver accertato questa mattina la positività di quattro anziani, di procedere all’immediato tamponamento per tutti gli altri anziani ospiti e per tutto il personale addetto. - fa sapere il sindaco Gianfranco Valiante- Ha disposto altresì la quarantena per tutte le persone all'interno della struttura, con divieto di entrata e di uscita del personale attualmente presente. Ordinata anche la sanificazione straordinaria della struttura. Seguiremo minuto per minuto ogni sviluppo nel vivo auspicio che nulla di ancora più grave si verifichi", ha concluso il primo cittadino.

Gli altri casi

Intanto, 7 i nuovi contagi a Castel San Giorgio, mentre il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, tramite una diretta Fb, ha fatto sapere che attualmente si contano 26 positivi, di cui 5 asintomatici mentre resta attenzionato il focolaio presso la Casa di Riposo. Diretta Fb anche per il sindaco di Teggiano Michele Di Candia: 15 i positivi in isolamento, mentre a Montesano sulla Marcellana un’anziana è risultata contagiata. "E' appartenente a un nucleo familiare già interessato da contagi e ovviamente in quarantena già da alcuni giorni. - ha detto il sindaco Giuseppe Rinaldi - A Lei auguriamo pronta e sana guarigione oltre ad esprimere nuovamente sostegno all'intera famiglia. Contestualmente, abbiamo registrato alcuni tamponi con esito negativo ed attendiamo, tra domani e dopodomani, che altri ancora ne vengano effettuati. E' stato fornito direttiva alla Polizia Municipale ad intensificare i controlli per il rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo e dalla Regione Campania", ha concluso.

