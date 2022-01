Picco di contagi a Sarno e Baronissi, intanto a Polla rispunta la tenda per i casi Covid

Ben 841contagi totali di cui 309 nuovi, a Sarno. Purtroppo, salgono i casi di Covid nell'Agro. Intanto a Baronissi, record di positivi, come fa sapere il sindaco Gianfranco Valiante: 74 nelle ultime 24 ore e 455 nel complesso. "Causa della forte impennata, è la grande contagiosità della variante omicron, che può avere effetti devastanti soprattutto per i soggetti non vaccinati", ha osservato il primo cittadino che ha anche sottolineato come siano inevitabili nuove restrizioni.

Le strutture

Inoltre, presso l’ospedale di Polla è stata installata una seconda tenda per ospitare i contagiati in attesa del loro trasferimento presso un covid Center.