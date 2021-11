Ancora una vittima del Covid-19, a Caggiano: addio ad Isabella, nuovi contagi in provincia

Il Covid miete un'altra vittima, purtroppo. Lunedì pomeriggio è venuta a mancare, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli dove era ricoverata, Isabella Caggiano. "La vita l’aveva posta più volte di fronte a prove dure ma lei aveva saputo sempre conservare il sorriso. - ha commentato il sindaco Modesto Lamattina - A tutta la sua famiglia oggi va il nostro conforto e il più profondo cordoglio. A tutti vorrei ricordare che di Covid si muore ancora, che il virus continua a diffondersi e che la nostra comunità continua a pagare un caro prezzo. Continuiamo tutti a rispettare scrupolosamente le regole, vacciniamoci, solo così potremo difendere le persone più fragili".

I nuovi contagi

Intanto, due nuovi contagi sono stati registrati a Foria di Centola e un nuovo caso Siano.

Il lutto a Montano Antilia

Lutto cittadino, martedì, a Montano Antilia per Antonietta e la sua bimba, stroncate dal Covid. L'amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli, dunque, ha deciso di mostrare così vicinanza alla famiglia della giovane mamma volata in Cielo troppo in fretta.