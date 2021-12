Covid-19: 20 nuovi casi ad Agropoli, chiusa una scuola

Ben 20 nuovi contagi, nelle ultime 48 ore, ad Agropoli. Nel contempo si registrano anche tre guarigioni. Il totale di positivi attuali è quindi di 115. "Gran parte dei casi registrati in queste 48 ore sono ricollegabili a persone risultate positive nei giorni scorsi, già in isolamento. Per questo il rischio che dalle loro catene possano emergere nuovi positivi risulta ridotto. - ha detto il sindaco Adamo Coppola- Oggi registriamo anche due nuovi contagi tra gli studenti: uno al liceo Gatto e un altro alla scuola Landolfì. I dirigenti hanno provveduto ad attivare la dad per le classi interessate, mentre i locali sono stati sanificati. So bene che questo, soprattutto per i genitori dei nostri scolari, è un momento di grande preoccupazione. Stiamo seguendo tutte le disposizioni previste dal Governo e dagli organi territoriali, non ultima una circolare del Prefetto di Salerno che invita a mantenere le scuole aperte. Nonostante questo si è deciso di confermare la chiusura dell’istituto Cafarelli".

L'appello del sindaco

Vi invito a seguire le regole anti contagio e ad agire sempre con grande senso di responsabilità. Ho chiesto anche alla Polizia Municipale di intensificare i controlli, affinché sia garantito il rispetto delle regole. Domani ci confronteremo con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione l, che in queste ultime 48 ore sono stati oberati di lavoro a causa dei contagi riscontrati in ambito scolastico in comune limitrofo, e come sempre vi forniremo tutte le necessarie informazioni sull’evolversi della situazione. In tutta Italia stiamo riscontrando un aumento dei contagi med anche nel nostro territorio il trend è lo stesso. Ecco perché dobbiamo agire con prudenza e vaccinarci. Ai nostri concittadini positivi al Covid va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Da domani attiveremo per loro dei servizi utili, di cui vi daremo presto informazioni.

Siano

Intanto, un nuovo contagio è stato registrato a Siano.