Covid-19: sale la curva dei contagi, nuovi casi in 9 comuni salernitani

Continuano drammaticamente a salire, i contagi, nel nostro territorio. In particolare, dal 29 dicembre al 4 gennaio risultano 321 nuovi casi. Settantasette in tutto i positivi a Camerota, mentre a Campagna 12 i nuovi contagi per un totale di 111 casi totali.

I dati

Ad Angri dal 29 dicembre al 4 gennaio, ben 344 persone hanno contratto il virus: "Affrontiamo le prossime settimane con coscienza ma anche serenamente, rispettando le ormai note norme igienico-sanitarie di base. - ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli - Ci conforti sapere che la grande maggioranza dei positivi sta bene ed è asintomatica". Intanto, altri 15 casi a Castellabate, 2 nuovi a Scala, 3 nuovi a Caggiano e altri 12 a Ravello. Infine, positivi 37 cittadini a Mercato San Severino nelle ultime 48 ore e ben 77 i nuovi casi emersi a Maiori dove si contano 291 contagi complessivi.