Covid-19: 11 nuovi positivi a Baronissi di cui 5 anziane sintomatiche, contagi anche a Santa Marina

Undici nuovi contagi a Baronissi e cinque le persone fortunatamente guarite. In particolare, cinque dei nuovi positivi sono anziane ospiti della Casa di Riposo "San Francesco da Paola", tutte con sintomi. Gli altri sei concittadini sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. "Proseguono intanto le indagini epidemiologiche dall'Asl all'interno della Casa di Riposo che, da ieri, è inibita a tutti. - ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante - Ovviamente siamo in attesa di puntuali aggiornamenti". Dunque, ad oggi, a Baronissi 71 i posirivi, 53 i guariti ed 1 deceduto.

L'appello del primo cittadino

Come evidente il numero dei soggetti positivi al coronavirus cresce sensibilmente; ciascuno di noi abbia massima responsabilità nella gestione della pandemia adottando condizioni di vita a tutela della propria e delle altre persone.

I casi a Santa Marina

“Gli attualmente positivi nel territorio comunale sono 25 e tutti destinatari di ordinanza di isolamento", lo ha fatto sapere oggi il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. "Colgo l'occasione per raccomandare a tutti i miei cittadini di mantenere alta l’attenzione, rispettando rigorosamente le normative sanitarie vigenti, quali il distanziamento, l'uso della mascherina e la sanificazioni delle mani, raccomando inoltre di limitare gli spostamenti superflui. - ha aggiunto il primo cittadino- Alle persone risultate positive e alle famiglie, esprimo la mia vicinanza e un augurio di pronta guarigione. L'Amministrazione segue costantemente le vicende inerenti alla problematica Covid per la salvaguardia della salute pubblica”.