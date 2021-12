Covid-19: impennata di contagi nella Valle dell'Irno, nuovi casi anche a Campagna

Salgono i contagi nella Valle dell'Irno: 11 i casi registrati nelle ultime 48 ore, a Baronissi, dove risultano 31 in totale le persone positive, tra cui molti giovani anche in età scolare. "Manteniamo rigorosamente il distanziamento, evitiamo affollamenti e ogni contatto. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - Non buttiamo all’aria tutti i sacrifici finora fatti". Intanto, a Mercato San Severino, 12 i nuovi contagi, di cui 3 nella città capoluogo, 5 a Pandola e gli altri tra Acigliano, Sant'Eustachio, Carifi e Priscoli.

Nuovi casi anche a Campagna

Infine, 2 nuovi casi sono emersi anche a Campagna. Si raccomanda prudenza.