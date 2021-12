Covid-19: il contagio "galoppa" con nuovi casi in 6 comuni, rischio focolaio in una scuola a Maiori

Sempre più preoccupante, la diffusione del Covid nel nostro territorio. Per iniziare, boom di contagi a Baronissi: 25 i nuovi casi in 48 ore. Ad esprimere timori, anche il sindaco Gianfranco Valiante, a sua volta contagiato come è noto: è stato convocato il Centro Operativo Comunale per fare il punto della situazione. Intanto, a Maiori, 8 classi sono finite in dad all'Istituto "Roberto Rossellini", dove il dirigente Scolastico, Annamaria Ferrigno, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in 5 classi della scuola secondaria e in 3 della scuola primaria, a seguito di alcuni contagi rilevati.

I contagi

A Siano, 6 i nuovi casi, 3 a Fisciano tra Nocelleto e il capoluogo, mentre 1 altro caso è stato registrato a Campagna e altri 9 a Ravello. Si raccomanda massima prudenza nel rispetto delle norme anti-contagio, per scongiurare la proliferazione del virus.