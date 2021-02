Covid-19: nuovi contagi a Campagna e Pellezzano, scuola chiusa ad Eboli

Tensione e interrogativi anche alla scuola Calcedonia di Salerno dove è stata accertata la positività della dirigente e di due alunni di seconda media: i genitori non hanno accompagnato a scuola i loro figli per precauzione oggi

Boom di contagi, ad Eboli dove sono state sospese le lezioni in presenza all'istituto Giacinto Romano fino al 6 febbraio, a causa di numerosi casi Covid-19 rilevati tra gli alunni. Tensione e interrogativi anche alla scuola Calcedonia di Salerno dove è stata accertata la positività della dirigente e di due alunni di seconda media: i genitori non hanno accompagnato a scuola i loro figli per precauzione oggi, nella speranza che l'intero plesso venga sanificato, considerando gli spazi comuni tra gli studenti e il personale. Ma, ad ora, alcuna comunicazione ufficiale in merito è stata diffusa tra le famiglie.

Gli altri contagi

Intanto, ieri a Campagna, 2 nuovi casi di positività: 98 in tutto i contagi, di cui 72 si sono sviluppati all’interno di 26 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). E altri due casi anche a Pellezzano: in particolare, si tratta della signora Mafalda Galdi di Capriglia (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità) e di un minore.