Covid-19: 102 nuovi contagi in Campania, di cui 51 rientrati da Sardegna ed Estero

Centodue nuovi positivi, fino alle mezzanotte di ieri, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, infatti, ha fatto sapere che su 5.837 tamponi effettuati, sono emersi 102 contagi, di cui 51 viaggiatori (19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri).

I dati

In Campania, quindi, 7.168 sono i positivi su 425.098 tamponi. Sempre ieri, è deceduta 1 persona sulle 446 vittime totali, mentre 18 sono stati i guariti sui 4.430 complessivi (di cui 4.425 completamente e 5 clinicamente).