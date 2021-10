Covid-19: nuovi contagi in Costiera, chiude un bar a Minori

Crescono i casi di Covid a Maiori: altri 4 alunni dell'Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” sono risultati contagiati. Restano sospese le attività in presenza per diverse classi.

Intanto, il Crystal Bar di Minori ha reso noto, a mezzo social, che una collaboratrice è risultata positiva e pertanto il locale resta precauzionalmente chiuso.

“Pur non avendo sintomi e dopo essermi autosomministrato un tampone risultato negativo, essendo un contatto stretto mi sono preventivamente messo in quarantena in attesa di effettuare tampone molecolare previsto alla fine del periodo di 7 giorni”.