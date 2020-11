Covid-19: nuovi casi in 7 comuni salernitani, Pagani supera quota 400 contagi

Continua a lievitare, il numero dei contagi nel nostro territorio. Nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati, per iniziare, a Sant’Arsenio, dove due donne, familiari tra loro, sono risultate positive, e a San Pietro al Tanagro che ha riscontrato un nuovo caso.

Gli altri contagi

A Pagani, intanto, 6 persone positive: schizzano i contagi a quota 403. Nuovo caso e due guariti a Vietri, mentre a Pellezzano altri 9 contagi. In particolare, si tratta di Maiorino Maurizio, residente a Capezzano, Maddalena Falcone di Capezzano, Sandro Gammella e Silvana Galluzzo di Coperchia, nonchè cinque cittadini residenti a Capezzano. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Non è mancata, poi, una guarigione. Nuovo caso di positività a Castellabate, come pure ad Altavilla che conta 34 nuovi casi.