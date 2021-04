Covid-19: i dati nel salernitano, nuovi contagi a Bracigliano, Baronissi e San Gregorio

Lievitano, i contagi nel salernitano: 294 nuovi casi sono stati registrati in provincia nelle ultime 24 ore, come riferisce il Ministero della Salute.

Ecco i dati sui contagi su base provinciale

Napoli: 228.455 (1157)

Salerno: 63.155 (294)

Caserta: 61.056 (352)

Avellino: 18.295 (102)

Benevento: 11.238 (75)

Gli altri casi

Intanto, ieri, otto persone sono risultate positive al Covid-19 a San Gregorio Magno: erano già in isolamento domiciliare in quanto contatti di persone già positive. Mentre altri 11, i contagiati a Bracigliano. "Rispetto al precedente aggiornamento non si è registrata la guarigione di nessun altro nostro concittadino. Quindi, il numero di guariti nella nostra Comunità resta invariato a 348 unità. - fanno sapere dall'amministrazione comunale- Al momento gli attualmente positivi sono 39, in aumento di 11 unità rispetto al precedente aggiornamento. Purtroppo, bisogna segnalare che 3 degli attualmente positivi sono ospedalizzati per tenere sotto controllo le loro condizioni di salute. La restante parte dei positivi risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena". Infine, ieri altri 3 i positivi emersi a Baronissi.