Venti positivi al giorno in media a Salerno: il sindaco rende noti i dati, la Campania verso la zona arancione

Dalla settimana prossima, la Campania dovrebbe tornare ad essere zona arancione. Incoraggianti, secondo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, i dati inerenti a Salerno. Il primo cittadino, infatti, in occasione della visita al nuovo centro vaccinale di Matierno, ha fatto sapere che ad aprile sono stati registrati in media 20 contagi al giorno e ad oggi sono 133 i positivi in città, con un indice pari a poco più del 5%.

"Questo non vuol dire abbassare la guardia, ma anzi deve incentivarci a prestare ancora maggiore attenzione - ha osservato Napoli - Se diventiamo arancioni si torna a scuola: spero e penso che riprenderemo anche lo screening".