Covid-19: nuovo decesso a Vibonati, contagi in due comuni

Non ce l'ha fatta a Vibonati un ex dipendente delle Poste, mentre sono emersi nuovi contagi in due comuni

Nuovo decesso per Covid a Vibonati: non ce l'ha fatta un ex dipendente delle Poste dell’ufficio di Villammare. A Vibonati si tratta del quinto cittadino che perde la vita per il contagio.

Gli altri contagi

Intanto, a Baronissi, 2 i nuovi casi di positività riscontrati, come pure a Ravello. In quest'ultimo caso si tratta di due coniugi contagiati collegati ad un contatto con un positivo già accertato.