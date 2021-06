Covid-19: nuovi contagi in due comuni salernitani

Per Fisciano, si tratta di un appartenente allo stesso nucleo familiare di un caso già registrato e residente nella frazione Villa e di un residente della frazione Nocelleto

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, sono emersi due positivi a Siano e due a Fisciano. In quest'ultimo comune, come reso noto dal sindaco Vincenzo Sessa, si tratta di un appartenente allo stesso nucleo familiare di un caso già registrato e residente nella frazione Villa e di un residente della frazione Nocelleto.