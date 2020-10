Covid-19: altri contagi a San Severino e Fisciano, il punto della situazione al liceo Sensale di Nocera

Nuovi contagi nel salernitano: altri due cittadini di Mercato San Severino, entrambi residenti nel capoluogo, sono risultati positivi al Covid-19. "I nostri concittadini sono asintomatici ed attualmente sono entrambi in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. - ha fatto sapere il sindaco Antonio Somma- Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni".

Il caso a Fisciano

Nuovo caso anche a Fisciano: una donna è risultata contagiata. "La signora non ha avuto contatti sul nostro territorio in quanto ricoverata da quindici giorni in un centro riabilitativo. - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa- Un caro augurio di pronta guarigione".

La situazione a Nocera Inferiore

Si è tenuto oggi il tavolo tecnico di Protezione Civile per la gestione dell’ emergenza Covid presso la sede comunale. La riunione si è svolta alla presenza del sindaco, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Fortino, dell’ assessore Mario Prisco, del presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile, del Comandante della Polizia Locale e del Dirigente della Protezione Civile. Nell’ ambito della normativa nazionale e delle Ordinanze regionali, sono state indicate le direttive da seguire in merito al rispetto degli orari di chiusura dei locali e per regolamentare i flussi di accesso alle scuole. E’ stato deciso che i volontari di Protezione Civile del gruppo comunale, nonché Club Universo e Noi con voi affiancheranno la Polizia Locale nelle attività richieste, che si svolgeranno in affiancamento delle Forze dell’ Ordine territoriali. Chiesto anche supporto all’ ingresso delle scuole che hanno presentato maggiore difficoltà in queste settimane, previo incontro da farsi con le Dirigenti in particolare, per la scuola Solimena ed il plesso Marrazzo di via Iodice chiedendo però, maggiore collaborazione organizzativa agli stessi Dirigenti, ai genitori degli alunni e agli alunni.

Il liceo resta aperto

Infine in seguito alle ultime notizie pervenute dal Liceo Scientifico Sensale, il sindaco ed il comandante della Polizia Locale Mario Caso, hanno incontrato la Dirigente d’ Istituto Elvira D’ Ambrosio per inquadrare lo stato della situazione che al momento non richiede la chiusura del plesso per ragioni sanitarie e l’ eventuale riorganizzazione delle attività. Il caso registrato oggi è un l'unico aggiuntosi ai precedenti.