Covid-19: non ce l'ha fatta suor Maria di Padula, altri contagi in 4 comuni

E' stata stroncata dal virus, purtroppo, suor Maria Alliegro, 78enne originaria di Padula: la missionaria si trovava in India. Tra gli altri contagiati, anche un'estetista di Minori

Aumentano i contagi nel salernitano: in particolare, 3 i nuovi casi e 5 le guarigioni a Campagna, dove i positivi complessivamente risultano 100, di cui 80 sviluppati all’interno di 30 famiglie. Intanto, 10 i nuovi casi a Pontecagnano dove si contano anche 5 guariti e 9 i positivi a San Marzano resi noti ieri sera. A Minori, è stata accertata la positività di un'estetista: al via lo screening per la catena dei contatti diretti e presunti della donna.

Il lutto

