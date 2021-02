Covid-19: muore un cuoco ad Amalfi, altri contagi nel salernitano

Il cuoco di Amalfi è spirato in ospedale. Pochi giorni, il suo messaggio sui social, riferito al Covid: "Non sottovalutatelo"

Nuova vittima del Covid-19, nel salernitano. Non ce l’ha fatta Giuseppe Cretella, 59enne affetto da una pregressa patologia: è morto stamattina presso il Covid-Hospital di Scafati. L'uomo, noto cuoco amalfitano, nei giorni scorsi aveva pubblicato una foto per mostrare le sue condizioni serie di salute a causa del virus, scrivendo "Non sottovalutate".

Gli altri Casi

A Ravello, intanto, 11 positivi, di cui, in particolare uno riferito ad una cittadina contagiata nel Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno e 10 emersi a seguito dei 56 tamponi eseguiti ieri mattina presso il Parcheggio dell'Auditorium Oscar Niemeyer. A Pellezzano, poi, nuovo caso positivo al Covid-19 in città: si tratta di un residente di Capriglia, già in quarantena a seguito di contatto stretto con positivo. Sette, tuttavia, i guariti. Ancora, a Polla 5 i nuovi casi. Quattro, inoltre, i nuovi positivi a Siano. Ad Agropoli, per finire, i positivi salgono a quota 41 mentre a Bellizzi a quota 20.