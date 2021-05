Covid-19: nuovi casi in 9 comuni salernitani, positiva anche una bimba

Aumentano, purtroppo, i contagi, nel nostro territorio. In particolare, a Mercato San Severino, 5 i nuovi positivi, di cui una residente del capoluogo, una della frazione Lombardi e 2 donne e un uomo della frazione Sant'Angelo. Inoltre 4 i nuovi casi a Siano, 4 a Vietri, 1 ad Amalfi e 3 ad Agropoli. Intanto, un'altra persona è risultata positiva al Covid-19 a San Gregorio Magno: il cittadino si trova in isolamento ed è asintomatico. "Purtroppo per due dei nostri concittadini si è reso necessario il ricovero in ospedale, auguriamo loro un rapido ritorno a casa. Inoltre, registriamo un nuovo guarito", fanno sapere dall'amministrazione.

I casi

Ancora, 3 i nuovi contagi ad Olevano e due a Fisciano: in quest'ultimo caso, la signora Tiziana Palomba della frazione Soccorso e una bambina di Lancusi. Infine, due i nuovi casi a Capaccio.