Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, positivi anche 4 ragazzini

Nuovi contagi nel salernitano: in particolare, ad Agropoli, 5 i positivi di oggi, tra cui un discente che frequenta la scuola primaria Scudiero, ma già da alcuni giorni era assente alle lezioni. Per questo motivo non si procederà alla chiusura della scuola né alla sanificazione, visto che quando la stessa è stata effettuata il discente già non frequentava. In ogni caso l'Asl sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti per procedere con i tamponi, in via cautelativa. Ci sono state anche 10 guarigioni. Il dato dei positivi attuali scende quindi a 58 mentre sale il numero dei guariti che è pari a 307, dall'inizio della seconda fase della pandemia.

Contagi tra i ragazzini

Nuovo positivo anche a Fisciano, precisamente a Lancusi e 5 i nuovi casi a Pellezzano, di cui due minori residenti a Capezzano che frequentano plessi scolastici di Salerno, due cittadini di Capezzano e un minore residente a Coperchia e già in quarantena da prima della riapertura delle scuole. Ancora, a Maiori 5 nuovi casi. Infine un nuovo contagio anche a San Marzano sul Sarno.