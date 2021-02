Covid-19: muore un anziano di Sala Consilina, altri 13 positivi a Pellezzano di cui 4 minori

Un 73enne di Sala Consilina ricoverato all'ospedale di Potenza per una patologia pregressa e poi risultato positivo, purtroppo non ce l'ha fatta.

Nuova vittima del Covid-19: come riporta Ondanews, un 73enne di Sala Consilina ricoverato all'ospedale di Potenza per una patologia pregressa e poi risultato positivo, purtroppo non ce l'ha fatta.

Boom di casi a Pellezzano

Intanto, aumentano i contagi nel salernitano: 13 nuovi casi di positività a Pellezzano, in particolare per due residenti di Coperchia, due di Capezzano, tra cui tre minori frequentanti istituti scolastici di Salerno, cinque residenti di Cologna e un minore.